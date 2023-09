Von Markus Balser, Berlin

Schon die Umstände dieser Sondersitzung machten am Donnerstag klar, um wie viel es gerade geht. Das Paul-Löbe-Haus des Bundestags war noch ziemlich leer, als der Innenausschuss des Parlaments am Morgen um 7.30 Uhr im Sitzungsraum 2300 hinter verschlossenen Türen zusammenkam. Denn wenige Wochen vor der Landtagswahl in Hessen holt der Fall des geschassten Ex-BSI-Chefs Arne Schönbohm Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und das Parlament ein. Die Abgeordneten wollten erfahren, ob neue Vorwürfe in der Affäre stimmen. Der schwerste lautet, die Ministerin solle den Inlandsgeheimdienst illegal auf den unliebsamen Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik angesetzt haben, um ihn loszuwerden.

Um die Bedeutung des Streits zu verstehen, muss man dessen Geschichte kennen. Denn schon seit Monaten gibt es harte Diskussionen um die Absetzung Schönbohms. Faeser hatte den früheren Chef der einflussreichen Cybersicherheitsbehörde im vergangenen Jahr abberufen. Der Rauswurf folgte harter Kritik in der Satiresendung "ZDF Magazin Royale". Darin wurde Schönbohm eine zu große Nähe zu einem Verein mit Drähten zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen.

Was warf das Ministerium dem BSI-Chef konkret vor?

Faeser soll schon zuvor verärgert darüber gewesen sein, dass der BSI-Chef trotz Warnungen enge Kontakte zu einem umstrittenen "Cyber-Sicherheitsrat" pflegte, dessen Präsident Kontakte zu russischen Geheimdienststellen nachgesagt wurden. Schönbohm hielt dort sogar eine Rede. Das Vertrauen in den mächtigsten Cybersicherheitsexperten des Landes sei dahin, hieß es damals.

Doch das Bundesinnenministerium (BMI) tat sich anschließend schwer damit, die Vorwürfe zu erhärten. Zuerst stellte sich heraus, dass ein Staatssekretär aus Faesers Ministerium Schönbohms Auftritt und seine Rede abgesegnet hatte. Der Verfassungsschutz soll zwar Gespräche Schönbohms mit dem Chef des Vereins quasi als "Beifang" abgehört haben. Doch was konkret das Ministerium dem damaligen BSI-Chef vorwarf, blieb bis zuletzt im Dunkeln. Klar wurde allerdings, dass Schönbohm und die zuständige Fachabteilung des Innenministeriums schon länger über Kreuz lagen.

In diesen Tagen kursiert nun ein Vermerk aus dem Ministerium, der einige Fragen aufwirft. Zuerst machte die Bild jene E-Mail aus dem März öffentlich, in der ein Abteilungsleiter aus Faesers Ministerium notiert, auf Wunsch der Ministerin solle man im Fall Schönbohm "nochmals BfV abfragen und alle Geheimunterlagen zusammentragen". Die Union hält der Ministerin seither vor, sie habe gegen den ungeliebten Schönbohm den das Bundesamt für Verfassungsschutz instrumentalisiert und damit illegal auf Schönbohm angesetzt.

Faeser blieb dem Ausschuss fern, sie schickte ihre Staatssekretärin

Das Ministerium wies die Vorwürfe gegen Faeser am Donnerstag scharf zurück. "Es wurden zu keinem Zeitpunkt nachrichtendienstliche Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm durchgeführt", sagte ein Sprecher. Es habe lediglich eine Vorprüfung eines Disziplinarverfahrens gegeben, um das Schönbohm zur Klärung des Verdachts selbst gebeten habe. So sei auch der Vermerk entstanden. Dafür seien lediglich "vorhandene Erkenntnisse anderer Behörden abgefragt" worden.

Doch auf Aufklärung durch Faeser selbst warteten die Parlamentarier bei ihrem Frühstart vergeblich. Faeser stellte sich den Fragen nicht und schickte lediglich ihre Staatssekretärin. Warum die Ministerin das dem Ausschuss nicht selbst erklärt? "Ministerin Faeser konzentriert sich heute auf die Beratung des BMI-Haushalts im Plenum des Bundestages", sagt ein Sprecher. Faesers Rede dazu steht am Nachmittag an.

Die Opposition kritisierte das Fehlen hart. Es bestehe der Verdacht, dass die Ministerin etwas zu verbergen habe, kritisierte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU) nach der Sitzung. "Das ist bei einem so ernstzunehmenden Verdacht schlicht nicht akzeptabel", sagte Throm weiter. Die Unionsfraktion gerate nun an ihre Grenzen, "mit normalen parlamentarischen Mitteln hier Aufklärung von der Ministerin zu erlangen". Die Affäre könnte weiter eskalieren. Man denke nun sogar über einen Untersuchungsausschuss nach, drohte Throm.

Schönbohm hat das Ministerium verklagt

Schönbohm darf inzwischen weiterarbeiten - allerdings an anderer Stelle. Er leitet seit Anfang Dezember die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV) in Brühl. Das Ministerium gab sich sogar einige Mühe, den Wechsel zu ermöglichen. So wurde die Besoldung des BAköV-Postens von B6 auf B8 angehoben, die Gehaltsstufe Schönbohms. Damit gibt es keinen Gehalts-, aber einen Bedeutungsverlust: Statt 1700 BSI-Stellen und 217 Millionen Euro an Haushaltsmitteln dirigiert Schönbohm künftig noch 55 Mitarbeiter und 3,5 Millionen Euro.

Der frühere BSI-Chef will all das nicht auf sich sitzen lassen und klagt inzwischen auf zunächst 5000 Euro Schadenersatz gegen das Ministerium. Die Summe allerdings könnte noch größer ausfallen. Klagegegner ist die Bundesrepublik Deutschland. Als maßgebliche Akteure nennt die Klage neben Faeser auch mehrere Spitzenbeamte des Ministeriums. "Es geht um den Ausgleich für materielle Schäden, die Herrn Schönbohm entstanden sind, etwa Anwaltskosten", sagt sein Anwalt Christian Winterhoff der Süddeutschen Zeitung. "Aber auch um immaterielle Schäden, etwa in der Folge seiner Diffamierung und seines Ansehensverlusts in der Öffentlichkeit."

Laut Winterhoff hat das Ministerium die beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht des Dienstherren verletzt - beispielsweise habe man das Verfahren der Aufklärung verschleppt. "Das Verfahren sollte eigentlich schon im Januar eingestellt werden, zog sich dann aber grundlos weiter", kritisiert Winterhoff. Die maximale Zeit für disziplinarrechtliche Vorermittlungen von drei Monaten sei um mehre Monate überschritten. Für den Anwalt ist klar: "Das unterstreicht den Vorwurf des Mobbings."