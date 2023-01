Spitzenkandidatin in Hessen, Ministerin in Berlin

Von Constanze von Bullion und Georg Ismar, Berlin

Frontfrau der SPD im Hessen-Wahlkampf plus Riesenministerium in Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird auch im Fall einer Spitzenkandidatur in Hessen bis auf Weiteres Bundesministerin bleiben. Darauf hat die Sozialdemokratin sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verständigt. Es gilt als sicher, dass sie ihre Spitzenkandidatur für den hessischen Landtagswahlkampf erklärt. Auch für den Fall einer Niederlage bei der Landtagswahl im Oktober wird erwartet, dass Faeser in Berlin bleibt - und nur nach Wiesbaden geht, wenn sie dort tatsächlich Ministerpräsidentin werden kann. An diesem Freitag will die Sozialdemokratin sich zu ihrer Kandidatur beim Hessen-Gipfel erklären.