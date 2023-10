Nancy Faeser und die SPD:Strapazierte Genossen

Laut Umfrage so unbeliebt beim Volk wie kein anderes Kabinettsmitglied: Innenministerin Nancy Faeser, hier mit Kanzler Scholz bei einem Wahlkampfauftritt in Hessen.

Gestartet als Hoffnungsträgerin, droht Nancy Faeser am Wahlsonntag in Hessen eine schwere Niederlage. Sie will dann Innenministerin in Berlin bleiben. Wie treu wird die SPD zu ihr stehen?