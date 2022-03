Beim Besuch einer Notunterkunft in Berlin verteidigt die Innenministerin ihr Krisenmanagement. Sie sucht eine europäische Lösung - steckt dabei jedoch in einem Dilemma.

Von Moritz Baumann, Berlin

Es ist ein kurzer Moment der Ehrlichkeit. Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), steht auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel, unweit der Start- und Landebahnen. Im November 2020 wurde der Flugbetrieb eingestellt. Jetzt, anderthalb Jahre später, können dort in drei großen Zelten, so wie man sie von der Kirmes kennt, 1000 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden - zumindest für ein paar Nächte.

"Labor 5000" ist der sperrige Name dieses Pilotprojekts, das, wie Hasselfeldt sagt, eine "Pufferkapazität" sei. Die Notunterkunft ist komplett autonom, mit Wasserversorgung, Stromgeneratoren und eigener Arztpraxis. Bei Katastrophen kann "Labor 5000" in wenigen Tagen aufgebaut werden, zuletzt geschah dies in der Corona-Pandemie, und als die Flut über das Ahrtal hereinbrach. Die mobile Zeltstadt ist eine Lehre aus der Ankunft vieler Flüchtlinge im Jahr 2015: Die Menschen sollen nicht in Bahnhofshallen oder Unterführungen übernachten müssen.

Hasselfeldt musste für das Pilotprojekt lange im Bundestag werben. "Wir haben das durchgekämpft", sagt sie. Jedes einzelne Modul, ausgelegt für bis zu 5000 Menschen, kostet etwa 28 Millionen Euro. Das DRK und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz wollen mindestens zehn solcher Module anschaffen, um für Krisen besser gewappnet zu sein.

"Eine sehr sinnvolle Investition", sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag, während sie, eingezwängt zwischen Fernsehkameras und Helfern in rotleuchtenden Einsatzjacken, die Notunterkunft besichtigt. "Wir haben in der Koalition bereits vereinbart, diese Reserve weiter auszubauen." Putins Krieg sei auch eine "Zeitenwende für die innere Sicherheit", sagt sie der Süddeutschen Zeitung. "Deshalb stärken wir den Bevölkerungs- und Zivilschutz deutlich." Sie dankt den vielen Ehrenamtlichen - und eilt weiter: Die Innenminister der G7 warten.

Ein "historischer" Konsens - jetzt müssen alle mitziehen

Die sieben größten westlichen Industriestaaten wollen Geschlossenheit demonstrieren: Kanada will so viele Menschen aufnehmen wie nötig. Die USA kann 100 000 Ukrainern Schutz bieten. Ein erster Flug mit Kindern und jungen Frauen ist bereits in Großbritannien angekommen, heißt es nach dem virtuellen Treffen.

Seit Ausbruch des Kriegs sind womöglich schon Hunderttausende Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder, in Deutschland angekommen. Genau weiß das mangels systematischer Registrierung keiner. Viele Ukrainer wollen in die Großstädte, vor allem nach Berlin. Faeser, die die Verteilung koordinieren muss, geriet in den vergangenen Tagen unter politischen Beschuss.

Die Union, die sich trotz der Landtagswahl im Saarland am Sonntag mit Angriffen zurückhielt, hat hier ein Thema gefunden. "Wir sehen es mit einigem Befremden, wie schlecht organisiert der Bund ist", sagte Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz. Kritik kommt auch vom bayerischen Innenminister "Frau Faeser hat ziemlich lange erklärt, der Bund könne überhaupt nichts machen", sagt Joachim Herrmann (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Er sieht das anders. Sobald Ukrainer eine staatliche Notunterkunft bräuchten, sei die Rechtslage "völlig klar". "Es hat keiner einen Anspruch, nach freier Wahl dort unterzukommen, wo er sich das wünscht."

Faeser kontert die Kritik: "Wir steuern und koordinieren gemeinsam seit dem ersten Tag des Krieges." Sie stehe im engen Austausch mit den Innenministern, der Bundeskanzler habe sich mit den Ministerpräsidenten beraten. Bis Anfang April soll auch die Finanzierung zwischen Bund und Ländern geklärt sein. "Nach 2015 wurde darüber ein Jahr lang gestritten", sagt sie der SZ.

Auf der Suche nach einer europäischen Lösung reiste die SPD-Politikerin bereits am Mittwoch für Gespräche nach Brüssel. Das hat für sie "höchste Priorität". Binnen weniger Tage habe es unter den EU-Staaten einen Konsens gegeben, Menschen aus der Ukraine schnell und unbürokratisch aufzunehmen. "Wir öffnen jetzt schon die Integrations- und Sprachkurse, ermöglichen medizinische Versorgung und Arbeitsmarktzugang". Das sei "historisch", betont Faeser. Jetzt müssten nur alle mitziehen. Eine verbindliche Quote hat die EU-Kommission nämlich ausgeschlossen. Stattdessen gibt es eine Plattform, auf der die Mitgliedsstaaten melden können, wenn einzelne Städte oder Regionen überlastet sind, alles freiwillig.

Am Tegeler Flughafen kann Faeser einen ersten Erfolg vermelden: "Seit zwei Tagen gibt es direkte Züge von Polen und Deutschland nach Frankreich." Und es sei eine Luftbrücke von Polen geplant. Die Bundesregierung hat außerdem organisiert, dass Sonderzüge aus Polen nun Hannover und Cottbus statt Berlin ansteuern. Und es werden Busse eingesetzt, um mehrere Tausend Geflüchtete innerhalb Deutschlands zu verteilen.

Wäre Madrid vielleicht besser als Magdeburg?

Richtig glücklich wirkt Faeser dennoch nicht. "Wir haben eine völlig andere Situation als 2015", verteidigt sie ihr Krisenmanagement. "Die Menschen kommen visafrei in unser Land und dürfen sich frei bewegen. Das macht es natürlich mit einer Verteilung schwieriger." Es folgt ein entscheidender Satz. Niemand könne die Ukrainer zwingen, erstmal in Rheinpfalz oder in Brandenburg auf dem Land zu bleiben. Man müsse sie daher "überzeugen", betont die Ministerin. Nur wie?

Vielleicht wäre Paris besser als Paderborn, Madrid ein attraktiveres Ziel als Magdeburg: Am Montag jedenfalls gehen die Beratungen auf europäischer Ebene weiter. Faeser wird sich dafür einsetzen, dass aus den Worten der Solidarität jetzt auch Taten folgen.

So lange strömen weiter tausende Ukrainerinnen und Ukrainer nach Berlin. Einige von ihnen werden wohl in der Zeltstadt am Flughafen Tegel unterkommen müssen und auf einem der 450 Stockbetten schlafen, die das Technische Hilfswerk binnen eines Tages aufgestellt hat. Allerdings nur für kurze Zeit, wie Faeser betont. Sie klingt dabei gelassen, so als sei längst geklärt, wie es für die Menschen aus der Ukraine danach weitergeht.