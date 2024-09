Trotz geplanter weiterer Verschärfungen ist ein Spitzentreffen von Bundesregierung und Union zur Begrenzung der illegalen Migration gescheitert. Nach Angaben aus Regierungskreisen befürwortet zwar inzwischen auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Landesgrenzen – aber nicht pauschal und direkt, sondern mit Schnellverfahren auf deutschem Boden und in Grenznähe. Doch der Union reicht das nicht, weshalb die von dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU /CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, geführten Gespräche am Dienstagnachmittag im Innenministerium abgebrochen wurden.

Kritisiert wird unter anderem, dass andere Staaten Flüchtlinge und andere Asylsuchende dann einfach nicht mehr registrieren könnten und sie auf diese Weise erst mal in Verfahren in Deutschland kämen. CDU-Chef Friedrich Merz postete im sozialen Netzwerk X: „Die Bundesregierung ist intern offensichtlich heillos zerstritten und kann sich nicht auf wirksame Maßnahmen einigen.“ Die Ampel kapituliere vor der Herausforderung der irregulären Migration. Die Bundesregierung sei „handlungsunfähig und führungslos“. In der SPD wurde kritisiert, dass die Vorschläge der Union juristisch nicht machbar seien und Merz vor der Generaldebatte mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch im Bundestag offensichtlich kein Einigungsinteresse habe.

Faeser hatte am Dienstag in den Beratungen mit der Union nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein Modell vorgeschlagen, um Asylbewerber an der Grenze zurückweisen zu können. Allerdings soll dies nur jene Fälle betreffen, in denen diese Menschen nach der europäischen Dublin-Verordnung bereits in einem anderen EU-Land als Asylsuchende registriert wurden. Sie sollen nach Überprüfungen durch die Bundespolizei rasch in diese Länder zurückgewiesen werden.

Geplant sind dem Modell zufolge Schnellverfahren. Werde ein Asylgesuch geäußert, prüfe die Bundespolizei mit elektronischen Abfragen in der Eurodac-Datei, ob ein anderes EU-Mitglied bereits für die Geflüchteten zuständig ist. Behörden würden in diesem Fall Rückstellungsverfahren beschleunigt einleiten. Dabei sei ein schnelles Handeln der Justiz der Länder erforderlich, heißt es.

Auch müssen „die Haftplätze der Länder in ausreichender Anzahl, möglichst in Grenznähe entlang der Migrationsrouten, vorhanden sein“, heißt es den Vorschlägen zufolge. Dies gelte etwa für Fälle, in denen ein Untertauchen zu befürchten sei. Offen ist, wie lang solche „Schnellverfahren“ dauern würden. Als wahrscheinlich gilt, dass die Verfahren mindestens einige Tage in Anspruch nehmen würden.

Betont wird von der Bundesregierung, dass die von CDU-Chef Merz geforderten pauschalen Zurückweisungen an der Grenze so nicht machbar seien, da die Nachbarstaaten wie Österreich nicht zur Aufnahme dieser Menschen verpflichtet seien. Zurückweisungen bei den Dublin-Fällen könnten nur in den EU-Staat erfolgen, wo erstmals ein Asylantrag gestellt worden ist.

Der Wunsch nach Zurückweisungen an den Grenzen hatte vor Jahren fast zum Zerwürfnis zwischen CDU und CSU geführt

Der neue, deutlich verschärfte Asylkurs stößt allerdings auch in den eigenen Reihen auf Skepsis. In der SPD wächst die Kritik, dass man sich derzeit von Union und AfD treiben lasse. So würde die Bundesregierung den Eindruck vermitteln, dass sie einer rechten Dynamik hinterherlaufe, hieß es in der Fraktion. Die Regierungskoalition will mit dem Kurswechsel auch Handlungsfähigkeit in der Asyl- und Migrationspolitik vor der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September beweisen. Für Kanzler Olaf Scholz kann die Wahl auch für seine weitere politische Zukunft entscheidend sein. Die AfD liegt in Umfragen klar vor der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke, die hier seit der Wiedervereinigung ununterbrochen regiert.

In der Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die SPD in der großen Koalition stets Merkels Ansatz unterstützt, die Grenzen offen zu halten – und dass Zurückweisungen an den Grenzen kaum rechtssicher durchzusetzen seien. Das führte wiederum fast zu einem Zerwürfnis zwischen CDU und CSU.

Neun Jahre später ist es wieder diese Frage, die nun auch die Ampelkoalition spaltet. Denn außer beim linken SPD-Flügel gibt es vor allem bei den Grünen viel Kritik und offene Fragen. Wichtig sei, dass keine neuen Sog-Faktoren für die Migration nach Deutschland geschaffen würden – wenn nämlich andere EU-Staaten Asylbewerber nach ihrer Ankunft in Europa gar nicht mehr gemäß der Dublin-Regeln registrieren, damit sie sie nach einer Zurückweisung an deutschen Grenzen auch nicht zurücknehmen müssen. Man müsse verhindern, dass dann „alle nach Deutschland durchgewunken werden“, hieß es in grünen Regierungskreisen. Generell müssten Grenzkontrollen so gestaltet werden, „dass es für die Wirtschaft funktioniert und wir mit unseren Nachbarstaaten eng verbunden bleiben“. Keiner wolle wieder Autoschlangen an deutschen Grenzen.

SZ Plus Grenzkontrollen : Zurückweisungen: So einfach geht das nicht Dürfen deutsche Polizisten Flüchtlinge an den Grenzen ohne jegliche Prüfung zurückweisen? Rechtlich ist das wohl kaum machbar. Von Wolfgang Janisch

Fraglich ist auch, ob die Kapazitäten der Bundespolizei ausreichen, um an allen Außengrenzen wirksam über einen längeren Zeitraum zu kontrollieren. Schon die zusätzlichen Kontrollen während der Fußball-EM in Deutschland und der Olympischen Spiele in Paris hatten die Bundespolizei an die Kapazitätsgrenze gebracht. Der Migrationsforscher Gerald Knaus warnt vor nicht zu Ende gedachten Maßnahmen: „Binnengrenzkontrollen, die irgendeine Wirkung haben sollen, bedeuten das Ende von Schengen, erfordern einen Bundesgrenzschutz und Zäune rund um Deutschland.“

Am Montag hatte Faeser bereits für sechs Monate Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet, um die Zahl unerlaubter Einreisen einzudämmen. Die Kontrollen sollen am 16. September beginnen. Durch die bereits bestehenden Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz seien seit Oktober 2023 bereits rund 30 000 Personen zurückgewiesen worden, die keine oder gefälschte Dokumente, kein Visum oder keinen gültigen Aufenthaltstitel bei sich hatten. Nun sollen die Kontrollen auch auf die Grenzen zu Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Dänemark ausgeweitet werden. Kanzler Scholz ist sehr daran gelegen, dieses Thema gemeinsam mit der Union zu befrieden. „Wir würden uns auch freuen, wenn wir da noch was gemeinsam machen können, auch mit der Opposition“, sagte er beim Sommerfest der Parteizeitung Vorwärts. Aber im Rahmen klarer Prinzipien. „An uns wird es nicht liegen, falls es nicht klappt.“