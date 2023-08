Von Dunja Ramadan

Drinnen fährt der Saugroboter durchs Wohnzimmer, draußen dreht der Rasenmäher seine Runden. In ihrer Heimat Ägypten würde sich Rania Morsi wahrscheinlich eine Haushaltshilfe und vielleicht auch einen Gärtner leisten, aber hier? "Das würde sich irgendwie komisch anfühlen", sagt die Kommunikationsingenieurin, 36 Jahre, zwei Kinder, einen Doktortitel. "Hier gehört es zum guten Ton, alles selbst zu machen. Das ist anstrengend, aber man wird zumindest nie faul", sagt Morsi. Sie sitzt auf der Terrasse ihrer Doppelhaushälfte, ihre beiden Töchter hüpfen gerade auf dem Trampolin im Garten, die Schulferien in Bayern haben begonnen. Morsi muss lachen, als sie sich an ihr erstes Kitasommerfest in Deutschland erinnert.