In normalen Jahren macht der Gastroenterologe Berndt Birkner 2000 bis 3000 Eingriffe in seinem OP-Raum in München. Seit Ende Juni war es kein einziger.

Von Rainer Stadler

An Arbeit mangelt es Berndt Birkner nicht. Keine zehn Minuten hat er seinen Schreibtisch verlassen, schon sind wieder acht Terminbuchungen eingegangen. Das meiste kommt über Jameda, ein Onlineportal, Birkner hat dort sehr gute Bewertungen. Er ist Gastroenterologe, seit mehr als drei Jahrzehnten. Er ist Anfang 70 und betreibt eine Praxis am Max-Weber-Platz in München. Neben seinem Arbeitszimmer sind zwei OP-Räume, wo er vor allem mit dem Endoskop arbeitet. Sein Fachgebiet sind Magen-Darm-Krankheiten, er entfernt Polypen, macht Vorsorgeuntersuchungen, Darmkrebsfrüherkennung. In normalen Jahren kam er auf 2000 bis 3000 Eingriffe, schätzt Birkner. Wie viele Eingriffe es seit Ende Juni waren, weiß er ganz genau: null.