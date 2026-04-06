Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat noch versucht, es zu verändern. Als die Kommission zur Reform des Gesundheitswesens vor einer Woche ihre 66 Vorschläge zur Sanierung der Krankenkassen vorstellte, nahm sie absichtlich keine Bewertung der einzelnen Punkte vor. Zu groß war aus Warkens Sicht die Gefahr, dass sofort alles „zerredet“ würde. Stattdessen werde sie aus dem „gut gefüllten Werkzeugkasten“ nun die „besten Werkzeuge herausnehmen“, kündigte die Ministerin an.