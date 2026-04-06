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GesundheitssystemKassenärzte-Chef nennt Idee der SPD zu Facharzt-Terminen „Bullshit“

Lesezeit: 2 Min.

Im Schnitt müssen Patienten in Deutschland aktuell 42 Tage auf einen Facharzt-Termin warten. Im Jahr 2019 waren es noch 33 Tage.
Im Schnitt müssen Patienten in Deutschland aktuell 42 Tage auf einen Facharzt-Termin warten. Im Jahr 2019 waren es noch 33 Tage. zerocreatives

Die Sozialdemokraten fordern, dass Patienten einen gesetzlichen Anspruch darauf erhalten, zeitnahe einen Facharzt zu sehen. Denn die Wartezeiten werden immer länger. Ist das sinnvoll – oder „sozialistische Regelungswut“?

Von Vivien Timmler, Berlin

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat noch versucht, es zu verändern. Als die Kommission zur Reform des Gesundheitswesens vor einer Woche ihre 66 Vorschläge zur Sanierung der Krankenkassen vorstellte, nahm sie absichtlich keine Bewertung der einzelnen Punkte vor. Zu groß war aus Warkens Sicht die Gefahr, dass sofort alles „zerredet“ würde. Stattdessen werde sie aus dem „gut gefüllten Werkzeugkasten“ nun die „besten Werkzeuge herausnehmen“, kündigte die Ministerin an.

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