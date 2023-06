Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Facebook-Whistleblowerin: Soziale Medien gefährden die Gesundheit von Kindern. Die ehemalige Facebook-Produktmanagerin Frances Haugen warnt vor den Auswirkungen sozialer Medien auf Kinder und Jugendliche: "Da erreichen wir demnächst einen kritischen Punkt. Die Suizidraten für Kinder und Jugendliche gehen in den USA steil nach oben", sagt sie. Eine Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde CDC ermittelte, dass der Anteil der Mädchen im Teenageralter, die schon mit Suizidgedanken gespielt hätten, von 2011 bis 2021 von 19 auf 30 Prozent gestiegen sei. Zum Interview (SZ Plus)

Tote nach Luftangriffen auf die Ukraine. Die zentralukrainische Großstadt Krywyj Rih wird mit Raketen attackiert, Wohnhäuser werden getroffen. Dem Bürgermeister zufolge gibt es Tote und Verletzte. Auch Kiew ist Ziel von Raketenangriffen, die Luftabwehr fängt sie jedoch offenbar ab. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bei den Grünen eskaliert der Streit um die EU-Asylreform. Immer mehr Abgeordnete kritisieren die Haltung der Partei, die Basis rebelliert, und selbst Co-Chefin Ricarda Lang ist bedient. Auch der ehemalige grüne Umweltminister Trittin übt harte Kritik. Man müsse wissen, wo die Grenzen des Vertretbaren lägen, sagte er. Und die seien mit dem Beschluss vom EU-Innenministertreffen vergangene Woche überschritten worden. Zum Artikel

Ampelkoalition ringt um die Wärmewende. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) und Bauministerin Geywitz (SPD) sprechen auf dem "Fernwärme-Gipfel" mit Vertretern von Kommunen, Stadtwerken, Verbraucherschut. Ein neues Gesetz zu Wärmenetzen könnte noch diesen Monat das Kabinett passieren. Große Widerstände zeichnen sich bisher nicht ab. Schwieriger ist die Lage bei der Heizungsnovelle. Wenn die nicht vor der Sommerpause kommt, hat die Koalition ein ernstes Problem. Zum Artikel

El Niño hat begonnen. Damit stehen der Welt neue Wetterextreme bevor. Das Klimaphänomen entsteht stets im Pazifik: Steigt dort die Oberflächentemperatur des Wassers in bestimmten Regionen innerhalb kurzer Zeit stark an, so ist dies ein deutlicher Hinweis auf einen beginnenden El Niño. Dies sieht die US-Atmosphärenbehörde NOAA nun als gegeben an, denn die Temperaturen im zentralen Teil des tropischen Pazifiks liegen derzeit um 0,8 Grad Celsius über den langjährigen Durchschnittswerten. Zum Artikel

DFB-Elf spielt Unentschieden gegen die Ukraine. Die Fußball-Nationalmannschaft hat im symbolträchtigen Jubiläumsspiel einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick muss sich im 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte in freundschaftlicher Atmosphäre mit einem 3:3 (1:2) begnügen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen