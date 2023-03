Von Christoph Koopmann

Es ist Ulrich Kelbers Job, Spielverderber zu sein. Die Spielregeln sind in Kelbers Feld hierzulande eben bekanntermaßen recht eng gesteckt, er ist Bundesdatenschutzbeauftragter. Zum Zweck der Spielregeleinhaltung hat Kelber nun einen Brief geschrieben, mal wieder. Mit mehr oder weniger gleich lautendem Inhalt hat er schon 2019, 2021 und 2022 geschrieben, und zwar an die Behörden des Bundes. Denn Kelber will, dass diese ihre Facebook-Fanseiten abschalten.

Jetzt hat der Datenschutzbeauftragte genug vom ewigen Bitten: Er untersagt zumindest der Bundesregierung den Weiterbetrieb ihrer Facebook-Seite. In seinem neuesten Brief gibt er dem für das Informationsangebot zuständigen Bundespresseamt vier Wochen Zeit, dem Folge zu leisten. Denn die Fanpage gibt es nach wie vor.

Die Bundesregierung postet für ihre mehr als eine Million Follower fast jeden Tag. Zum Weltfrauentag am 8. März zum Beispiel ein Statement von Familienministerin Lisa Paus (Grüne), dass es angesichts eines Gender-Pay-Gaps von 18 Prozent noch viel zu tun gebe in Sachen Gleichberechtigung. Regelmäßig bekommen die Beiträge mehr als 1000 Likes und Hunderte Kommentare. Diese (Werbe-)Reichweite möchte die Bundesregierung nicht aufgeben, was rein marketingtechnisch ja nachvollziehbar ist.

Doch Kelber ist der Ansicht, die Daten der Nutzer seien bei Facebook nicht sicher. Die Begründung ist etwas kompliziert: Facebooks Mutterkonzern Meta erhebt Informationen von Besuchern einer Seite, um sie anderweitig zu verwerten. Der Europäische Gerichtshof hat schon 2018 festgestellt, dass für die Verarbeitung personenbezogener Daten Facebook und die Betreiber von Facebook-Seiten gemeinsam verantwortlich sind. Beide müssen also für ordentlichen Datenschutz sorgen. Nur bekommt das Bundespresseamt nach Kelbers Einschätzung zu wenig Einblick, was Facebook mit den Nutzerdaten anstellt. Kelber wirft dem Bundespresseamt darum jahrelange Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung und das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz vor.

In seinem Verbotsbescheid schreibt Kelber zwar, die Bundesregierung habe eine Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit. "Facebook ist dabei ein Kanal von vielen, wenngleich auch ein wichtiger, da populärer. Durch das bloße Einstellen der Fanpage wird aber das verfassungsrechtlich gebotene Informationsniveau nicht unterschritten." Es gebe schließlich andere, sichere Digitalkanäle, die eigene Homepage etwa oder das Netzwerk Mastodon. Dieses ist jüngst als dezentrale und weniger datensammelwütige Alternative vor allem zu Twitter populärer geworden.

Die Bundesregierung hat schon angekündigt, dass sie fürs Erste bei Facebook bleiben will. Eine Woche hat sie noch, um ihre Seite entweder doch noch zu löschen oder gegen Kelbers Bescheid zu klagen. Weil die Bundesregierung seit einigen Wochen auch auf der zweiten großen Meta-Plattform Instagram aktiv ist, wollte vor ein paar Tagen ein Nutzer wissen, ob Kelber jetzt auch dagegen vorgehe. Die Antwort: "Selbstverständlich hoffen wir auf eine gewisse Signalwirkung dieses 'Muster'-Verfahrens." Geschrieben hat der Datenschutzbeauftragte das natürlich nicht bei Facebook oder Instagram, sondern bei Mastodon.