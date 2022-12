Inflation:EZB erhöht Leitzins auf höchsten Stand seit 2008

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.

Die Inflation ist zu hoch. Deswegen will die Notenbank die Zinsen noch deutlich weiter erhöhen. Im nächsten Jahr dürften weitere Zinssteigerungen folgen.

Von Markus Zydra, Frankfurt

In ihrem Kampf gegen die Inflation in der Euro-Zone hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit 2008. Die Zinsen müssten noch deutlich weiter ansteigen, weil die Inflation zu hoch sei, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Die Entscheidung des EZB-Rats, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, war erwartet worden. Zuletzt hatten die Währungshüter zweimal hintereinander 0,75 Prozentpunkte draufgepackt.

Die EZB befürchtet, dass ein allzu forscher Zinsanstieg wie bisher die Wirtschaftsentwicklung hemmen könnte. Viele Ökonomen rechnen für nächstes Jahr in Europa mit einer leichten Rezession. Zudem gehen Notenbanker davon aus, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. In Deutschland und in der Euro-Zone betrug die Teuerungsrate im November zehn Prozent und lag damit - wenn auch sehr wenig - unter den historischen Höchstständen. Deutschland erlebt die stärkste Teuerung seit den 1950er Jahren.

Die sozialen Konsequenzen der steigenden Preise sind gravierend. Haushalte mit geringen Einkommen können sich angesichts der massiv steigenden Lebenshaltungskosten immer weniger leisten. Gleichzeitig reichen die nun höheren Zinsen auf Sparkonten bei Weitem nicht aus, um die hohe Inflation auszugleichen. Die Beschäftigten in Deutschland mussten zuletzt den am längsten anhaltenden Reallohnrückgang seit 2008 verdauen, so Daten des Statistischen Bundesamts.

Der Kaufkraftverlust dürfte sich noch eine ganze Weile fortsetzen. Die Bundesbank rechnet für Deutschland im nächsten Jahr mit einer Inflation von sieben Prozent, in der Euro-Zone erwartet die EZB 5,5 Prozent. Dieser Wert liegt fast dreimal so hoch wie das selbst gesteckte Ziel der Notenbank. Die Währungshüter definieren Preisstabilität bei einer Inflation von zwei Prozent.

Es dauert erfahrungsgemäß neun bis zwölf Monate, bevor höhere Leitzinsen der Notenbank auch den Konsum und die Investitionen in allen Wirtschaftssektoren preisdämpfend bremsen. Mit ihrer beherzten Zinswende möchten die Notenbanker auch verhindern, dass sich die Rekordinflation in den Köpfen der Menschen festsetzt. Je stärker die Verbraucher daran zweifeln, dass die Inflation mittelfristig wieder auf das normale Maß zurückgeht, desto mehr könnte sich der Preisanstieg verfestigen. Der Folgen wären dramatisch: Unternehmen verlangen auf Basis ihrer Inflationserwartungen höhere Preise für ihre Produkte - und Arbeitnehmer höhere Löhne. Es würde eine Inflationsspirale drohen.

Auch andere Notenbanken haben das Tempo ihrer Zinserhöhungen reduziert. Die Bank of England, die Schweizerische Nationalbank und die amerikanische Federal Reserve haben am Mittwoch und Donnerstag den Leitzins ebenfalls "nur noch" um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht zu Ende, sagte Fed-Chef Jerome Powell: "Wir werden Kurs halten, bis die Arbeit erledigt ist."