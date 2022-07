Der Tag der Entscheidung: Am MIttwoch hat die Europäischen Zentralbank mit Sitz in Frankfurt den Leitzins angehoben.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Die Europäische Zentralbank hat wegen der rekordhohen Inflation den Leitzins auf 0,5 Prozent angehoben, wie der EZB-Rat nach seiner Sitzung am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dies sei nur ein erster Schritt, weitere Zinserhöhungen würden in diesem Jahr folgen. Die Zinsentscheidung fiel höher aus als erwartet, eigentlich war nur mit 0,25 Prozentpunkten gerechnet worden. Der Grund: Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent.

Damit geht die jahrelange Nullzinspolitik der Notenbank zu Ende. Der Bankensektor hat bereits in den letzten Wochen auf die erwartete Zinswende reagiert. Immobilienkredite und andere Darlehen sind teurer geworden. Auf Sparkonten gibt es wieder eine Entschädigung, allerdings gleicht der Zins die Inflation bei weitem nicht aus.

Der Leitzins für die Euro-Zone lag seit 2016 bei null Prozent, Kreditinstitute mussten für ihre Einlagen bei der Notenbank seit 2014 einen Negativzins bezahlen. Zuletzt waren das 0,5 Prozent - nun liegt der Satz bei null Prozent. Gleichzeitig hat die Notenbank seit 2015 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von rund fünf Billionen Euro gekauft. Diese Kaufprogramme sind inzwischen ausgelaufen.

Durch die Leitzinserhöhung müssen auch Euro-Mitgliedsstaaten mit höheren Kosten für Kredite rechnen. Gleichzeitig könnte es infolge der Gasverknappung durch Russland zu einer Rezession kommen. In dieser Gemengelage droht eine erneute Euro-Schuldenkrise. Die Anleihezinsen für Italien sind zuletzt angestiegen. Die EZB möchte darauf vorbereitet sein und hat deshalb am Donnerstag ein neues Instrument für den Notfall präsentiert. Sollte es zu Preisturbulenzen an den Anleihemärkten kommen, würde die Notenbank die Staatsanleihen der betroffenen Euro-Mitglieder kaufen.

Die EZB stand zuletzt unter starkem Druck die Zinsen endlich anzuheben. Andere wichtige Notenbanken wie die amerikanische Federal Reserve und die Bank of England haben ihre Niedrigzinspolitik bereits vor vielen Monaten beendet. Die höheren Zinsen in den USA haben inzwischen zu einer starken Aufwertung des US-Dollar gegen den Euro beigetragen - mit negativen Konsequenzen für Europa: Weil Rohstoffe in Dollar abgerechnet werden, haben sich die Einfuhrkosten entsprechend erhöht, was den Inflationsdruck noch verstärkte.

Die Preise steigen weltweit nun seit gut anderthalb Jahren. Anfangs glaubten alle Notenbanker, es handele sich um ein vorübergehendes Phänomen. Der Inflationsschub werde abebben, sobald die Lieferengpässe ausgelöst durch die Corona-Pandemie behoben wären. Doch der Angebotsmangel blieb bestehen, Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfte den Nachschub für die Energieversorgung: Der Preisschub verfestigte sich deshalb.

EZB-Präsidentin Lagarde hat inzwischen eingeräumt, dass die Notenbank die Hartnäckigkeit der Inflation unterschätzt habe. Die letzte Leitzinserhöhung hatte die EZB im Jahr 2011 noch unter Präsident Jean-Claude Trichet beschlossen - damals betrug die Inflationsrate knapp drei Prozent.