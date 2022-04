Von Markus Zydra, Frankfurt

Zu ihrem Amtsantritt 2019 verspricht Christine Lagarde, sie wolle als EZB-Präsidentin das Vertrauen der europäischen Bürger in die Notenbank stärken. Die Französin weiß, dass es sich hier um das Grundkapital der Institution handelt. Nur wenn die Menschen den Währungshütern vertrauen, können diese kurzfristig unpopuläre Maßnahmen beschließen, um dadurch langfristig die Preise stabil zu halten. Denn das ist die wichtigste Aufgabe der EZB: die Inflation bekämpfen. Wie schlecht ihr das gelingt, das zeigten in den vergangenen 15 Monaten immer neue Hiobsbotschaften. Inzwischen liegt die Inflationsrate im Euroraum Stand März bei 7,4 Prozent, so hoch wie nie zuvor in der Geschichte der Währungsunion. Die niedrigsten Raten haben Malta (4,5 Prozent) und Frankreich (5,1 Prozent); die höchsten Litauen (15,6 Prozent) und Estland (14,8 Prozent). Dennoch liegt der EZB-Leitzins immer noch bei null Prozent. Das tut er seit 2016.

Das Reputationsproblem für die EZB: Besonders einkommensschwache Haushalte leiden unter den horrend gestiegenen Kosten für Energie. Auch die Preise für Lebensmittel und Wohnen haben deutlich zugelegt. Für viele Menschen passt das nicht zusammen. Warum hat die EZB nicht längst den Leitzins erhöht? Die Konsequenzen dieses Unverständnisses verdeutlicht eine aktuelle Studie der EZB, aus der hervorgeht, dass Menschen mit geringen Einkommen wenig Vertrauen in die Notenbank haben. In Deutschland und Frankreich ist beispielsweise das Vertrauen in die EZB bei denjenigen schwächer ausgeprägt, die eine starke soziale Kluft in ihrem Land wahrnehmen - dies auch unabhängig von Erwerbsstatus oder Bildungsniveau.

Die EZB ist für die wachsende soziale Ungleichheit zwar nicht verantwortlich, dennoch nehmen Bürger die Notenbank mit in Haftung: Denn die hohe Inflation bei Gütern des täglichen Lebens geht den Ärmsten viel stärker ans Portemonnaie als den Wohlhabenden. Die Autoren empfehlen nun, dass die EZB ihre Arbeit noch besser erklären solle. Lagarde hat versprochen, die Geldpolitik in einfachen Worten zu erläutern, doch auch sie hat inzwischen gemerkt, wie schwer das vereinzelt ist. Geldpolitik ist eine komplizierte Materie.

Warum liegt der Leitzzins seit 2016 bei null?

Die EZB hat schon länger ein Problem mit ihrer Außenwirkung. Ihre Nullzinspolitik hat sie viele Jahre damit begründet, dass die Inflationsraten in der Eurozone zu niedrig seien. Dabei stiegen die Preise in dieser Periode meist moderat, mal 0,5 Prozent, mal ein Prozent, was man durchaus als "Preisstabilität" bezeichnen konnte. Doch die EZB wollte zwei Prozent erreichen. Für viele Sparer war das nicht nachvollziehbar. Die Anleihekäufe in Billionenhöhe brachten die EZB in den Verdacht, illegale Staatsfinanzierung zu betreiben, was die höchsten Gerichte schließlich zurückwiesen.

Die lockere Geldpolitik der EZB beeinflusst auch die Vermögensverteilung in der Gesellschaft. Wer sich aufgrund der Nullzinspolitik der EZB eine Immobilie kaufen konnte, darf künftig vom Preisboom an den Häusermärkten profitieren. Die anderen suchen verzweifelt bezahlbare Mietwohnungen. Ähnliches gilt für die Aktienmärkte, die in der Nullzinsphase boomten. Einkommensschwache Haushalte haben kein Geld übrig für Börsenspekulationen oder den Erwerb von Immobilien. Die lockere Geldpolitik sorgt zwar auch für Wirtschaftswachstum, die Löhne steigen, Arbeitnehmer profitieren also auch - aber eben nicht so stark wie ein Hausbesitzer.

Die aktuell hohen Inflationsraten in der Eurozone und den USA erinnern an die 1980er-Jahre. Damals erhöhte die US-Notenbank Federal Reserve als Reaktion auf die rasant steigenden Preise den Leitzins auf über 20 Prozent, die Bundesbank den Diskontsatz auf 7,5 Prozent, nachdem die Inflation in Deutschland damals auf fast acht Prozent geklettert war - also in etwa das Niveau von heute erreichte.

Doch die Zeiten sind heute anders. So hohe Leitzinsen könnten die Refinanzierung einiger hoch verschuldeter Euro-Staaten gefährden und eine neue Schuldenkrise auslösen. EZB-Präsidentin Lagarde sagt zudem: Die Notenbank kann gegen steigende Energiepreise nichts tun, weil der Preisschub in der Knappheit, zuletzt durch den Ukraine-Krieg, begründet liege.

Dennoch hat die EZB das Inflationsproblem nach Ansicht von Experten zu lange unterschätzt. Deshalb wird die Notenbank den Leitzins in diesem Jahr wohl erhöhen, vielleicht schon im Sommer, maßvoll und in kleinen Schritten. Viele Verbraucher gehen inzwischen davon aus, dass der Preisschub dennoch anhält. Wann der Spuk vorbei ist? Vom ehemaligen US-Notenbanker Alan Blinder ist dazu folgendes überliefert: "Preisstabilität ist dann, wenn die Leute aufgehört haben, über Inflation zu reden."