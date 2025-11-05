Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den islamistischen Verein Muslim Interaktiv verboten. Zudem laufen gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam vereinsrechtliche Ermittlungen, wie das Ministerium mitteilte. Im Zusammenhang mit dem Verbot und den Ermittlungen untersuchten Polizeikräfte am frühen Morgen Objekte in Hamburg, Berlin und Hessen. „Wer auf unseren Straßen aggressiv das Kalifat fordert, in unerträglicher Weise gegen den Staat Israel und Juden hetzt und die Rechte von Frauen und Minderheiten verachtet, dem begegnen wir mit aller rechtsstaatlichen Härte“, erklärte Dobrindt. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) bezeichnete das Verbot als Schlag gegen „den modernen Tiktok-Islamismus“. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte Muslim Interaktiv mit einer Demonstration in Hamburg bundesweite Empörung ausgelöst.