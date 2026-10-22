Der Vorschlag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Länder mit AfD- oder Linke-Regierung vom Finanzausgleich abzuschneiden, stößt bei seinen Amtskollegen auf Zurückhaltung bis Ablehnung. „Der Länderfinanzausgleich ist öfter mal in der Diskussion. Ich glaube, dass er nicht geeignet ist, alle Fragen darüber zu klären“, sagte der rheinland-pfälzische Regierungschef Gordon Schnieder (CDU) in Berlin vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz. Sein Bremer Kollege Andreas Bovenschulte ergänzte: „Jetzt muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei Sonderregelungen für bestimmte Bundesländer, die jetzt durch die Welt geistern.“ Das bezog der SPD-Politiker auch auf die Forderung, Informationen von Sicherheitsbehörden für solche Länder zurückzuhalten. Söder hatte in der Augsburger Allgemeinen eine sogenannte Extremismusklausel beim Länderfinanzausgleich ins Spiel gebracht. „Diese würde besagen, dass Länder, die extremistisch regiert werden, nicht von den Geberländern unterstützt werden“, sagte der CSU-Vorsitzende. „Betroffen wären Sachsen-Anhalt und Berlin, wenn die Regierungsbildungen dort wie erwartet ablaufen.“ Durch den Finanzausgleich zwischen den Bundesländern sollen in ganz Deutschland möglichst annähernd gleiche Lebensverhältnisse sichergestellt werden. Die Geberländer sind derzeit Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg. Größtes Geberland ist mit Abstand Bayern, größter Nehmer das Land Berlin.