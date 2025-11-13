Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt die linksextreme deutsche Gruppe „Antifa-Ost“ auf die Terrorliste. Auch drei weitere Gruppen aus Europa würden künftig darauf geführt, teilte das US-Außenministerium in Washington mit.Die Vereinigung „Antifa-Ost“ habe zwischen 2018 und 2023 „zahlreiche Angriffe gegen Personen, die sie als ,Faschisten‘ oder Teil der ,rechten Szene‘ in Deutschland ansieht“ verübt, hieß es in der Erklärung. Der Gruppe werde außerdem vorgeworfen, „Mitte Februar 2023 eine Reihe von Angriffen in Budapest verübt zu haben“. Unter dem Vorwurf, an Angriffen auf tatsächliche und vermeintliche Rechtsextremisten in der ungarischen Hauptstadt im Februar 2023 beteiligt gewesen zu sein, hatte die Bundesanwaltschaft im Juli in Düsseldorf Anklage gegen sechs mutmaßliche Mitglieder der hierzulande auch als „Hammerbande“ bekannten Gruppe erhoben. Sieben weitere Mitglieder sind vor dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt, einige von ihnen auch wegen versuchten Mordes. In Budapest steht Maja T. als weiteres mögliches Mitglied der Gruppe wegen mutmaßlicher Körperverletzungen vor Gericht. Eine weitere Linksextremistin aus der Gruppe verbüßt bereits eine mehrjährige Haftstrafe. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet dem Netzwerk „Antifa Ost“ Angehörige „im niedrigen zweistelligen Bereich“ zu.------------------