Schwibbogen mit Hakenkreuz in Fenster in Erzgebirge entdeckt

Stollberg (dpa/sn) - Einen Schwibbogen mit Hakenkreuz und Reichsadler hat die Polizei im Fenster einer Wohnung in Stollberg im Erzgebirge entdeckt. Ein Zeuge habe die Beamten am Sonntag auf die verbotene Holzdekoration hingewiesen, teilte die Polizei am Montag mit. Es müsse jetzt geklärt werden, wer den Schwibbogen aufgestellt hat. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.