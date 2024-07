Von Benedikt Peters

Kaum etwas hat die Bundesrepublik in den vergangenen Monaten so aufgewühlt wie das Treffen Rechtsextremer im November in Potsdam. Wie rechte Vordenker, AfD-Mitglieder und potenzielle Geldgeber dort im Speisesaal eines Hotels zusammenkamen; wie sie über die millionenfache Abschiebung von Menschen aus Deutschland diskutierten; wie danach Hunderttausende aus Protest gegen solche Pläne auf die Straßen gingen – all das ist nach den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv hinlänglich beschrieben worden. Noch ungeklärt ist hingegen, welches Nachspiel das Treffen für die Teilnehmer haben kann, etwa in Bezug auf ihre Arbeitsplätze. Darf ein Arbeitgeber eine Angestellte, einen Angestellten hinauswerfen, weil sie oder er in Potsdam dabei war?