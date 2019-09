Schwerin (dpa/mv) - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags zu den Aktivitäten des rechtsterroristischen NSU in Mecklenburg-Vorpommern startet am Freitag mit der Vernehmung von Zeugen. Als erstes wurden vier Polizeibeamte geladen. Sie waren den Angaben zufolge nach der Ermordung des Türken Mehmet Turgut am 25. Februar 2004 in Rostock als erste am Tatort. Der damals 25-Jährige war ein Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU). Als dessen "Kerntrio" galten Beate Zschäpe sowie Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die sich beide kurz nach ihrer Entdeckung 2011 in Eisenach umgebracht hatten. Auf das Konto des NSU gehen den Ermittlungen zufolge bundesweit zehn Morde und mehrere Banküberfälle. Die Behörden hatten lange Zeit Rivalitäten unter Ausländern als Motiv der Gewalttaten vermutet und waren erst spät auf die Spur der Rechtsterroristen gekommen. Die Ausschussmitglieder erhoffen sich von den Zeugen Informationen über die damaligen Ermittlungsansätze.