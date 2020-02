Potsdam (dpa/bb) - Cybertreffs statt Dorfkneipen: Brandenburgs neuer Chef des Verfassungsschutzes, Jörg Müller (parteilos), will auf das geänderte Vorgehen von Extremisten im Land reagieren. Heute treffe man sich nicht mehr in Dorfkneipen, sondern nutze Messengerdienste, Chat-Gruppen und anderen Treffs im Netz, um sich zu extremistischen Aktionen zu verabreden, sagte Müller bei seiner ersten Pressekonferenz am Montag in Potsdam. "Die Digitalisierung des Extremismus ist schon vorangeschritten. Der Verfassungsschutz und die Verwaltung muss das nachholen." Der 46-Jährige hatte am Montag seinen ersten Arbeitstag als Leiter des Verfassungsschutzes, nachdem er von Innenminister Michael Stübgen (CDU) ernannt worden war.

