Potsdam (dpa/bb) - Am Rande der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg haben sich Vertreter von SPD, CDU und Grünen tief bestürzt über den Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale gezeigt. "Jüdisches Leben gehört zu Deutschland und gehört zu Brandenburg", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag laut einer gemeinsamen Mitteilung. "Die Stärkung der Zivilgesellschaft, um rechtsextremen Aktivitäten entgegenzutreten, steht in unseren Fokus."

Die neue Koalition wolle eine stärkere Förderung jüdischer Einrichtungen voranbringen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. "Es ist unsere historische Pflicht als Deutsche, jüdisches Leben zu schützen und zu fördern", sagte der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen. "Deshalb freut es mich besonders, dass wir uns in der Koalition auf die Unterstützung des Baus einer Synagoge in Potsdam geeinigt haben."

Tatsächlich aber hatte die damalige rot-rote Landesregierung bereits im November vergangenen Jahres eine Vereinbarung mit zwei jüdischen Gemeinden zum Bau der Synagoge in Potsdam unterschrieben. Darin hatte sich die Landesregierung bereits verpflichtet, die Baukosten in Höhe von rund acht Millionen Euro und die laufenden Kosten zu übernehmen. Baubeginn sollte im kommenden Jahr oder 2021 sein.

Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sagte, nach derzeitigem Erkenntnisstand habe der Täter aus rechtsextremistischen, antisemitischen und rassistischen Motiven gehandelt. "Die Tat verstört neben ihrer Menschenverachtung auch, weil sie verdeutlicht, dass die Hemmschwellen politisch Verblendeter weiter sinken und diese ihren Hassparolen tödliche Taten folgen lassen", sagte sie. "Neben dem besseren Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Einrichtungen kommt es nun darauf an, die Hintergründe gründlich aufzuklären."