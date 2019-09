Potsdam (dpa/bb) - Im Revisionsprozess gegen den früheren NPD-Politiker und mutmaßlichen Brandstifter, Maik Schneider, hat die Verteidigung am Donnerstag sechs neue Beweisanträge gestellt. Eigentlich sollten Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Landgericht Potsdam an diesem Tag ihre Plädoyers halten. "Die Hauptverhandlung wurde durch das Stellen der Anträge um mindestens einen Tag verzögert", sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann. Das Gericht wollte noch am selben Tag über die Anträge entscheiden.

In einem ersten Verfahren wurde Schneider unter anderem wegen des Brandanschlags auf eine Turnhalle in Nauen (Havelland) im August 2015 zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Halle sollte als Flüchtlingsunterkunft dienen. Das Urteil wurde wegen Befangenheit eines Schöffen vom Bundesgerichtshof aufgehoben.