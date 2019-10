Osnabrück (dpa/lni) - Stärkeren Widerspruch gegen Antisemitismus hat der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Osnabrück gefordert. Die Gesellschaft müsse die Frage beantworten, wie mit der wachsenden Judenfeindlichkeit umgegangen werde, sagte Michael Grünberg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Im heutigen Alltagsleben werde "Du Jude" als Schimpfwort in Fußballstadien und Schulklassen benutzt. "Wie geht die Gesellschaft damit um, wie stellt man sich dagegen - da gibt es das schöne Wort Zivilcourage", sagte Grünberg. "Ich glaube, dass das an der Zeit ist und dass sich jeder fragen muss: In was für einem Land möchte ich leben?"

Eine Tat wie in Halle könne in jeder Stadt Deutschlands passieren. In der Osnabrücker Gemeinde sei eine Zunahme antisemitischer Hetze oder Taten kein Thema. "Aber das war in Halle auch kein Thema", sagte Grünberg.

"Wir fühlen uns hier total gut behütet und beschützt", sagte er zum Polizeischutz für die Osnabrücker Synagoge. Ob die Schutzmaßnahmen ausreichen, könne er nicht beurteilen. Eine stärkere Polizeipräsenz wünsche er sich nicht: "Wünschen würde ich mir, dass wir überhaupt keinen Polizeischutz brauchen." Es müsste aus der Gesellschaft heraus artikuliert werden, dass es nicht sein könne, dass 80 Jahre nach der Schoah noch Polizeischutz für jüdische Einrichtungen notwendig sei.