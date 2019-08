Artikel per E-Mail versenden

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat zwei eigene Youtube-Kanäle des Verfassungsschutzes zur Salafismus-Prävention vorgestellt. Sie sollen die Propaganda der Salafisten mit "Witz, Humor und Fakten" bekämpfen, den "stärksten Waffen unserer freiheitlichen Demokratie", sagte Reul am Donnerstag auf der Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln. "Jihadi Fool" sei ein Sketch-Comedy-Format, das die Absurdität von Radikalisierung, Terrorismus und Islamismus satirisch thematisiere. Das Wissensformat "hinter.gründlich" setze salafistischer Propaganda Fakten entgegen. In Nordrhein-Westfalen seien weiterhin 3100 extremistische Salafisten aktiv, sagte Reul.