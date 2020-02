Mainz (dpa/lrs) - Im Rahmen der Initiative "Verfolgen und Löschen" gegen Hassreden im Netz sind schon mehrere Fälle von Medienhäusern an Strafverfolgungsbehörden in Rheinland-Pfalz weitergereicht worden. Insgesamt seien es seit dem Start des Projekts Ende September 2019 sieben Hassposts beziehungsweise Hasskommentare gewesen, teilte die Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Zahl werde im Laufe dieses Jahres sicher noch deutlich steigen - darauf deuteten zumindest die Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen hin, wo eine vergleichbare Initiative namens "Verfolgen statt nur Löschen" seit 2017 laufe.

Bei "Verfolgen und Löschen" machen neben der Medienaufsicht, also der Landesmedienanstalt, und den Strafverfolgungsbehörden auf Medienseite das ZDF, der SWR, das digitale Jugendangebot funk von ARD und ZDF, die Zeitungen "Rheinpfalz", "Rhein-Zeitung", "Allgemeine Zeitung" und "Trierischer Volksfreund" sowie die Radiosender RPR1., bigFM und Rocklandradio mit. Zwischen den Partnern wurden feste Meldewege etabliert - laut Landesmedienanstalt gibt es bei Fachkommissariaten Funktionspostfächer, an die die beteiligten Redaktionen ihre Anzeige mittels eines standardisierten Erhebungsbogens abgeben können.

Hetzreden im Netz insbesondere aus dem rechtsextremistischen Spektrum widmet sich indes seit August vergangenen Jahres eine Taskforce beim rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz. Sie versucht, potenzielle Straftäter zu identifizieren und mögliche Netzwerke zu erkennen. Eine erste Bilanz der Arbeit der Ermittlergruppe namens "Gewaltaufrufe - rechts" stellt Innenminister Roger Lewentz (SPD) am (heutigen) Mittwoch (11.30 Uhr) in Mainz vor. Mit dabei sein werden auch der Leiter des Verfassungsschutzes, Elmar May, und der Präsident des Landeskriminalamtes, Johannes Kunz.