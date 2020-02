Mainz (dpa/lrs) - Die im August 2019 gestartete rheinland-pfälzische "Taskforce Gewaltaufrufe rechts" hat sich bislang mit 37 Fällen von Hass und Hetze im Netz befasst. 31 seien an das Landeskriminalamt (LKA) weitergereicht worden, sagte der Leiter des Verfassungsschutzes, Elmar May, am Mittwoch in Mainz. Andere Fälle seien an Behörden anderer Bundesländer gegangen. Laut LKA-Präsident Johannes Kunz wurden aufgrund der 31 von der Taskforce im Internet aufgetanen Fälle 33 Ermittlungsverfahren eingeleitet, zwei seien mittlerweile eingestellt, die anderen liefen noch. Es gehe unter anderem um mögliche Volksverhetzung, antisemitische Äußerungen, Homophobie oder auch Aufrufe zur Gewalt gegen Politiker.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte bei der Vorstellung dieser ersten Bilanz der Taskforce, die Verfolgung des Rechtsextremismus habe in Rheinland-Pfalz absolute Priorität, es gelte eine "Null-Toleranz-Strategie". Die "Taskforce Gewaltaufrufe rechts" umfasst sieben Stellen, fünf beim im Innenministerium angesiedelten Verfassungsschutz, zwei beim LKA. Die Ermittler in der Gruppe beobachten eine Reihe von Plattformen im Internet und erhoffen sich davon auch neue Erkenntnisse über rechte Netzwerke.