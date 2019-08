Mainz (dpa/lrs) - Die kommissarische SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer hat mit Blick auf Anfeindungen von rechts eine Stärkung der Zivilgesellschaft gefordert. "Unsere Demokratie wird im Moment in vielen Bereichen durch Rechtsextremisten angegriffen", sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. "Wir müssen die Zivilgesellschaft stärken und unterstützen und sind alle aufgerufen, dagegen etwas zu tun."