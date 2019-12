Mainz (dpa/lrs) - Etwa jeder zehnte Rheinland-Pfälzer, der sich auf einer sogenannten Drohliste findet, hat sich beim Landeskriminalamt (LKA) gemeldet. Diese Menschen wollten weitere Einschätzungen oder einen Rat, wie sie sich verhalten sollten, sagte der stellvertretende Präsident des Landeskriminalamts, Achim Füssel, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die meisten dieser Listen stammten aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Eine Gefährdung der Personen und Organisationen sei nach Einschätzung von BKA und LKA aktuell auszuschließen.

Bei der Hotline des LKA für angefeindete und bedrohte Repräsentanten des öffentlichen Lebens haben in den ersten fünf Monaten sechs Politiker angerufen und Beratung gesucht. Darunter waren ein Landrat und ein Oberbürgermeister, wie ein LKA-Sprecher sagte.

Im LKA wird es von 2020 an zudem ein neues Ermittlungsdezernat für politisch motivierte Kriminalität geben: Das neue Dezernat wird sich - je nach Anlass - aus mehreren Teams zusammensetzen und gemeinsam ermitteln. Die Fachleute sollen sich zudem eng mit dem Staatsschutz in Rheinland-Pfalz sowie den Ermittlern in anderen Bundesländern und Staaten austauschen. In dem Dezernat werden Verfahren gegen politisch motivierte Gewalt, internationalen Terrorismus, Spionage und Proliferation (Verbreitung von Massenvernichtungswaffen) geführt.

1041 Menschen und Organisationen mit Hauptsitz in Rheinland-Pfalz finden sich nach LKA-Angaben auf einer der rund 20 vom Bundeskriminalamt (BKA) bewerteten "Informationssammlungen", darunter seien auch einige hochrangige Politiker. Ziel sei Einschüchterung, sagte LKA-Präsident Johannes Kunz. Alle Betroffenen seien informiert worden - in insgesamt 678 Briefen allein in diesem Jahr.

Das LKA spricht von Informationssammlungen, weil der Begriff der "Drohliste" aus fachlicher Sicht nicht richtig sei. Es handle sich vielmehr um unterschiedlich strukturierte und ausgestaltete Sammlungen von Informationen. Ein großer Teil der Daten gehe auf eine unstrukturierte 25 000 Adressen umfassende Kundenliste eines Outdoor-Online-Shops zurück, die schon vor längerer Zeit gehackt worden war.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte nach einem Sicherheitsgespräch zur Bedrohungslage von kommunalpolitisch Verantwortlichen im Sommer entschieden, die Telefon-Hotline beim LKA für Amts- und Mandatsträger einzurichten. Ziel sei es, Amts- und Mandatsträgern die Kontaktaufnahme mit der Polizei – auch unabhängig von Strafanzeigen – zu ermöglichen, teilte ein LKA-Sprecher mit. "Eine ständige Betreuung, auch an Wochenenden und zur Nachtzeit, ist durch das LKA gewährleistet." Denn Politiker und andere Repräsentanten des Staates sowie des öffentlichen Lebens würden für ihre demokratischen Werte, Ansichten oder Entscheidungen angefeindet.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte von einem wichtigen Signal an die Bevölkerung und die mehr als 30 000 kommunalen Verantwortlichen und Mandatsträger gesprochen, den Schalter im Kopf umzudrehen und Strafantrag zu stellen. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke habe gezeigt, dass aus Drohungen Taten werden könnten. Solche Drohungen wirkten wie ein schleichendes Gift und spielten inzwischen leider auch eine große Rolle bei der Frage, ob ein Bürger ein kommunalpolitisches Amt übernehmen wolle.