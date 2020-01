Magdeburg (dpa/sa) - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Position des Ansprechpartners für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus stärken. "Diese Stelle hat sich als unwahrscheinlich wertvoll erwiesen, gerade hinsichtlich des Anschlags in Halle", sagte der Regierungschef mit Blick auf das Attentat vom 9. Oktober. Dadurch, dass der Ansprechpartner ihm direkt unterstellt sei, sei er immer auf dem neuesten Stand gewesen. Und: "Diejenigen, für die wir da sind, haben mir die Rückmeldung gegeben, dass die Zusammenarbeit funktioniert."