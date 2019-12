Fall Möritz: CDU knüpft Verbleib in Partei an Bedingungen

Magdeburg (dpa) - Die CDU in Sachsen-Anhalt knüpft den Verbleib eines CDU-Kreispolitikers mit Verbindungen in die Neonazi-Szene an enge Bedingungen. Der 29 Jahre alte Robert Möritz muss bis zum 27. Dezember schriftlich all seine Aktivitäten mit der rechtsextremen Szene darlegen, wie Vertreter des Landesvorstands und fast alle Kreischefs einstimmig bei einem Treffen am Donnerstagabend in Magdeburg beschlossen. Zudem müsse er erklären, dass Hakenkreuze und andere NS-Symbolik mit den Grundsätzen der Landes-CDU unvereinbar seien. Dieses Ergebnis stellte Landeschef Holger Stahlknecht vor. Zudem werde Möritz gebeten, seinen Posten als Beisitzer im CDU-Kreisvorstand von Anhalt-Bitterfeld zunächst ruhen zu lassen.

Sollten neue Umstände auftauchen, die er nicht dargelegt habe, ziehe das unverzüglich ein Parteiausschlussverfahren nach sich, hieß es weiter. Über ein solches muss der Landesvorstand entscheiden. Er will sich am 28. Dezember treffen und dann auch Möritz anhören.

Möritz hatte vor einer Woche nach Enthüllungen eingeräumt, im Jahr 2011 bei einer Neonazi-Demo als Ordner dabei gewesen zu sein. Er trägt ein bei Rechtsextremen als Erkennungssymbol beliebtes Tattoo am Ellenbogen. Dieses Tattoo sei mit einer Mitgliedschaft in der CDU nicht vereinbar, entschieden die Kreischefs jetzt. Der Kreisvorstand in Anhalt-Bitterfeld hatte Möritz geglaubt, sich von der Szene gelöst zu haben und beließ ihn zunächst im Kreisvorstand. Das sorgt seither für bundesweite Kritik, auch in der Union.