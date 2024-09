Ein mutmaßlicher Islamist hat im Norden von Rheinland-Pfalz eine Polizeiwache angegriffen. Der mit einer Machete und einem Messer bewaffnete 29-Jährige wurde in einer Sicherheitsschleuse eingeschlossen und dann von Spezialkräften überwältigt, wie die Ermittler mitteilten. Polizeibeamte wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Der Mann war nach Angaben der Ermittler um 2.40 Uhr auf der Polizeiwache in Linz am Rhein erschienen. Er habe dabei wiederholt „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen und angekündigt, Polizisten töten zu wollen. Die Beamten riegelten die Eingangstür und die Tür zum Innenhof ab, sodass der Mann nicht entkommen und niemanden angreifen konnte. Einsatzkräfte von Spezialeinheiten setzten den Albaner mit einem Taser außer Gefecht. Eine Richterin am Amtsgericht Koblenz ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes an.