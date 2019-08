Polizei will rechte Szene verstärkt in den Fokus nehmen

Hannover (dpa/lni) - Trotz in Niedersachsen zuletzt rückläufiger Straftaten mit rechtsextremem Bezug will die Polizei die Szene verstärkt ins Visier nehmen. "Wir müssen verstärkt den Fokus auch auf die rechte Szene richten", sagte der Leiter des Staatsschutzes im Landeskriminalamt (LKA), Siegfried Maetje, am Donnerstag. Die Polizei in Niedersachsen passe ihre strategische Organisation unter anderem für das Vorgehen gegen den Rechtsextremismus gerade an. Sorgen bereite der Hang der Szene zu Waffen, auch wenn es keine Erkenntnisse über eine gezielte Bewaffnung der rechten Szene gebe. Diese sei in Niedersachsen nicht flächendeckend gleichermaßen präsent, sondern habe Schwerpunkte etwa im Raum Braunschweig und Südniedersachsen.