Hamburg (dpa/lno) - Linksextremisten wollen nach Angaben des Verfassungsschutzes den Klimastreik am Freitag in Hamburg für ihre Zwecke nutzen. Es sei geplant, "sich mit eigenen Blöcken an der Demonstration zu beteiligen sowie im Anschluss an die Demonstration Blockaden durchzuführen, um den Straßenverkehr in der Hamburger Innenstadt lahmzulegen", teilte das Landesamt am Mittwoch mit. Hinter den Aktionen stehe die seit Jahren beobachtete "Interventionistische Linke" (IL). Die Gruppe habe bereits mehrfach versucht, im Fahrwasser der "Fridays for Futur"-Proteste das Thema Klimaschutz für sich zu instrumentalisieren.

Neben der IL und der durch sie beeinflussten Gruppe "Ende Gelände" rufe auch die ebenfalls beobachtete Gruppe "Antifa Altona Ost" zu Blockadeaktionen auf. "Im Gegensatz zu "Fridays for Future" und gleichgelagerten Gruppen geht es linksextremistischen Gruppierungen wie der "Interventionistischen Linken" bei ihren Aktionen nicht um den Klimaschutz, sondern um den Anschluss und die "Scharnierfunktion" linksextremistischer Gruppen an das bürgerliche Spektrum, um dieses anschließend zu radikalisieren", warnte der Verfassungsschutz.