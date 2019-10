Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Anschlag von Halle sollte nach Ansicht der FDP-Bürgerschaftsfraktion auch die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburgs besser geschützt werden. "Dass Juden aus Angst vor Anschlägen in der Freien und Hansestadt nicht ihren Glauben leben können, ist mehr als bedenklich", erklärte Fraktionschefin Anna von Treuenfels-Frowein am Dienstag. Nach einem Hilferuf der Gemeinde sollte der Senat schnell eine pragmatische Lösung finden, die das Feiern von Gottesdiensten in einer sicheren Umgebung ermögliche.

Die Liberale Jüdische Gemeinde hat nach eigenen Angaben zurzeit 325 Mitglieder und einen Freundeskreis, zu dem 250 Menschen gehören. Die Gemeinde wurde 2004 gegründet und versteht sich als Nachfolgerin des Israelitischen Tempelvereins von 1817. Früher sei das liberale Judentum die stärkste Bewegung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Hamburgs gewesen, sagte eine Sprecherin.

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Jüdische Gemeinde in Hamburg anerkannt, die sich als Einheitsgemeinde versteht. Sie zählte im vergangenen Jahr nach Angaben der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 2383 Mitglieder. Tonangebend ist die orthodoxe Chabad-Lubawitsch-Bewegung.

Die Liberale Jüdische Gemeinde feiert ihre Gottesdienste nicht in der gut gesicherten Synagoge in Eimsbüttel, sondern in einem Betsaal am ehemaligen Standort des Israelitischen Krankenhauses auf St. Pauli. Auch zwei weitere Räumlichkeiten werden genutzt. "Wir fordern vom Senat Unterstützung für ein eigenes Haus", sagte die Sprecherin. Ein solches könne besser mit Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Derzeit schützt die Hamburger Polizei die Veranstaltungen der Liberalen Gemeinde.