Halle (dpa/sa) - Der Endspurt der Oberbürgermeisterwahl in Halle wird von dem rechtsextremistischen Anschlag überschattet. Viele Aktionen der OB-Kandidaten sind deshalb abgesagt worden. "Die Wahlkampfaktivitäten sind komplett eingestellt", teilte das Wahlkampfteam von Hendrik Lange (Linke) am Freitag mit, der auch von SPD und Grünen unterstützt wird. Der Wahlkampfabschluss auf dem Marktplatz wurde demnach abgesagt. Dort werde am Nachmittag eine Demonstration des Bündnisses "Halle gegen Rechts - Bündnis für Zivilcourage" stattfinden.

Ähnlich äußerte sich der Wahlkampfleiter von Andreas Silbersack (FDP), der von der CDU unterstützt wird. Aktionen an den Wahlkampfständen seien abgesagt worden, sagte Johannes Steinbach. "Bis Sonntag wird kein richtiger Straßenwahlkampf durchgeführt, aber es wird kleinere Aktionen geben", ergänzte er.

Neben einem 20-Jährigen wurde auch eine 40 Jahre alte Frau aus Halle erschossen. Bei dem rechtsextremen Angriff führte der Täter nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank vier Schusswaffen mit sich. Er wollte am Mittwoch ein Massaker in der Synagoge anrichten, scheiterte jedoch an der Eingangstüre des Gotteshauses.

"In einer solchen Zeit, ist kein Platz für einen bunten Wahlkampfendspurt", sagte OB-Kandidat Lange. "Die Gefahren des Rechtsextremismus in Deutschland und in Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Jahren deutlich unterschätzt worden."