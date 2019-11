Kiez-Döner in Halle öffnet am Wochenende wieder

Halle (dpa/sa) - Der vom rechtsextremen Terroranschlag betroffene Döner-Imbiss in Halle soll am Samstag und Sonntag erstmals nach der Gewalttat wieder geöffnet werden. Zuvor hatte das Imbiss-Team mit Helfern eine Gedenkecke für die Opfer des Anschlags in dem Geschäft eingerichtet. Entsprechende Fotos veröffentlichte Betreiber Izzet Cagac auf Facebook.

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in einer Synagoge in Halle ein Massaker anzurichten. Er scheiterte an einer verschlossenen Tür und erschoss vor dem Gotteshaus eine zufällig vorbeilaufende Frau und kurz darauf einen Mann in dem nahen Dönerladen. Der Täter wurde später festgenommen und räumte ein antisemitisches und rechtsextremes Motiv ein.

Wie es genau mit dem Döner-Imbiss weitergeht, ist noch unklar. Betreiber Cagac hat bereits mehrfach bekräftigt, das Geschäft seinen Mitarbeitern schenken zu wollen. Sie waren während des Anschlags im Laden. Die Entscheidung, ob die Mitarbeiter das Angebot annehmen, werde vermutlich am Sonntagabend getroffen. Im Gespräch ist zudem, die Räume zu einem Gedenkort umzugestalten.