Wien (dpa) - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, hat sich nach dem antisemitischen Anschlag in Halle/Saale dafür ausgesprochen, dass jeder Schüler in seiner Schulzeit ein ehemaliges Konzentrationslager (KZ) besuchen sollte. "Niemand wird als Antisemit geboren", sagte Deutsch am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen im jüdischen Stadttempel Wien. Deutsch forderte zudem eine bessere Bildung, um dem Hass und den Vorurteilen gegenüber Juden zu begegnen.

Bundespräsident Van der Bellen hat sich mit Blick auf den Anschlag in Halle für mehr Solidarität für die jüdischen Gemeinden stark gemacht. "Es ist unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Jüdinnen und Juden sicher und in Frieden leben können. Unser aller Haltung ist entschiedene Solidarität", twitterte Van der Bellen. Zur Situation in Österreich sagte er: "Es wird wohl einen harten Kern von Antisemiten geben."

Ein Rechtsterrorist hatte am Mittwoch vor der Synagoge in Halle eine Frau und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen Mann erschossen. Zuvor hatte er vergeblich versucht, mit Waffengewalt die Synagoge in Halle zu stürmen, in der sich zu dem Zeitpunkt mehr als 50 Menschen aufhielten und das Jom-Kippur-Fest feierten. Auf seiner Flucht verletzte er ein Ehepaar schwer.