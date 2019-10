Halle (dpa/sa) - In der Spitze sind Samstagabend 16 000 Menschen bei dem Solidaritätskonzert für die Opfer des Terroranschlags von Halle dabei gewesen. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es sei eine komplett friedliche Veranstaltung ohne Zwischenfälle gewesen, bilanzierte er. Unter dem Motto "#HalleZusammen" sollte mit dem Konzert ein Zeichen für Toleranz, ein friedliches Miteinander und gegen Ausgrenzung und Hass gesetzt werden.

Die siebeneinhalbstündige Veranstaltung war von verschiedenen Medienunternehmen und der Stadt organisiert worden. Es traten Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris, Mark Forster und Michael Schulte auf. Zum Abschluss sangen Giesinger, Joris und Schulte John Lennons "Imagine".

Am 9. Oktober hatte ein Deutscher schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als sein Plan misslang, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der 27-Jährige ist in Untersuchungshaft und gibt ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv zu. Vor dem Anschlag hatte er einen Ablaufplan veröffentlicht, die Bluttat selbst hatte er über eine Helmkamera live im Internet übertragen.