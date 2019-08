Jamel (dpa/mv) - Zum 13. Mal wollen die Besucher des Festivals "Jamel rockt den Förster" gegen die starke Neonaziszene in Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) demonstrieren. Welche Bands am 23. und 24. Juli spielen, bleibt wie in den vergangenen Jahren bis zum Auftritt geheim, erklärte das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer als Veranstalter. Damit soll der politische Charakter des Festes hervorgehoben werden. In den vergangenen Jahren hatten unter anderem Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Kraftklub, Fettes Brot und die Beatsteaks gespielt.