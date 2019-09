Rot-Rot-Grün-Obfrauen fordern Reformen in Polizei und Justiz

Erfurt (dpa/th) - Kurz vor dem Ende der Arbeit des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses haben die Obfrauen von Linke, SPD und Grünen weitere Reformen für Polizei und Justiz gefordert. Außerdem forderten die Abgeordneten Katharina König-Preuss (Linke), Birgit Pelke (SPD) und Madeleine Henfling (Grüne) am Freitag in Erfurt "Änderungsimpulse in der Gesellschaft".

"In der Polizei müssen Fehler bei Einsätzen erkannt und reflektiert werden, so dass diese in der Zukunft vermieden werden", erklärte Henfling. Sie forderte, dass Demokratiebildung sowie das Erkennen von diskriminierenden und rassistischen Einstellungen verstärkt Inhalte der Polizeiausbildung sein müssten. König-Preuss erneuerte ihre Forderung nach einem NSU-Archiv, das im Staatsarchiv eingerichtet werden solle.

Der zweite Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss "Rechtsterrorismus und Behördenhandeln" arbeitet seit 2015 und soll mutmaßliche Fehler der Thüringer Sicherheitsbehörden bei der Suche nach dem NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe aufklären. Der Abschlussbericht des Gremiums soll Anfang Oktober im Landtag diskutiert werden.