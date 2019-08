Erfurt (dpa/th) - Eine Mehrheit im zweiten Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss hat die Sicherheitsbehörden im Wertungsteil des Abschlussberichtes scharf kritisiert. So habe sich nach Überzeugung der Abgeordneten der Thüringer Verfassungsschutz beispielsweise zwar nicht direkt an Straftaten von Rechtsextremen beteiligt, heißt es in dem am Donnerstag in Erfurt verabschiedeten Wertungsteil des Berichts, der dpa vorliegt. Jedoch habe der Inlandsnachrichtendienst durch sein Verhalten solche Gesetzesverstöße begünstigt.