Mehrere Kampfsportgruppen mit Verbindungen in Neonazi-Szene

Erfurt/Eisenach (dpa/th) - In Thüringen gibt es mindestens fünf Kampfsportgruppen mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Abgeordneten Katharina König-Preuss hervor, die am Montag bekannt wurde. Dazu gehören etwa die Gruppen "Wardon 21" und "Kampf der Nibelungen" sowie die Arbeitsgruppe "Körper und Geist" der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg.