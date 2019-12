Dresden (dpa/sn) - Zweimal innerhalb weniger Tage ist eine Schule in Dresden mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprühten unbekannte Täter vor Weihnachten die verbotenen Symbole sowie andere Sprüche und Zeichen an das Schulgebäude, die Turnhalle und zwei Schuppen. Schon eine Woche davor hatten die Schmierer Hakenkreuze und Schriftzüge in schwarzer und roter Farbe hinterlassen. Den Schaden hatte die Polizei damals auf rund 2000 Euro beziffert. Sie hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.