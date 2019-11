Dresden (dpa/sn) - Sachsen will nach mehreren Anschlägen mutmaßlicher Linksextremisten den Verfolgungsdruck auf die Szene erhöhen. So soll eine Sonderkommission Linksextremismus (SoKo LinX) mit doppelt so viel Personal entstehen wie bisher vorhanden, teilte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Mittwoch in Dresden mit. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sah eine neue Qualität bei linksextremen Straftaten. Es würden nicht mehr nur Farbbeutel fliegen, sondern inzwischen Menschen konkret gefährdet. Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar attestierte Gewalttätern aus der Szene eine professionelle Vorgehensweise mit einem hohen Grad an Planung.