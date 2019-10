Dresden (dpa/sn) - Der 5. Jahrestag der islamfeindlichen Pegida- Bewegung am kommenden Sonntag in Dresden wird von zahlreichen Protesten begleitet. Am Dienstag rief das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" zu einem Demonstrationszug in der Pegida-Hochburg Dresden auf. Die Dresdner Stadtgesellschaft habe es frühzeitig aufgegeben, "diesem gespenstigen Treiben mit starkem Protest ein Ende zu setzten", teilte das Netzwerk mit. Nach Angaben der Stadt Dresden hat Pegida für mindestens 4000 Menschen im Zentrum eine Kundgebung unter dem Motto "5 Jahre Widerstand" angemeldet. Dagegen will unter anderem das Bündnis "Herz statt Hetze" auf die Straße gehen.