Chemnitz (dpa/sn) - Nur einen Tag, nachdem ein junger Mann in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt hat, ist er deswegen verurteilt worden. Ein Jugendrichter des Amtsgerichts Chemnitz sprach den 19-Jährigen in einem beschleunigten Verfahren des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig. Unter Einbeziehung einer vorherigen Strafe wegen anderer Delikte wurden sieben Monate auf Bewährung verhängt. Zudem muss der 19-Jährige zwei Wochen in den Jugendarrest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Chemnitz mitteilten. Das Urteil ist rechtskräftig.