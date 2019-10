Bremer Verfassungsschutz: Kampf gegen Rechts geht alle an

Bremen (dpa/lni) - Der Bremer Verfassungsschutz hat sich mit einem Appell an die Bevölkerung gewandt und um konkrete Hilfe im Kampf gegen den zunehmenden Rechtsextremismus geworben. "Um einer weiteren Radikalisierung von Extremisten frühzeitig entgegenzutreten, brauchen wir die Zivilgesellschaft an unserer Seite. Ohne geht es nicht", sagte der Präsident der Behörde, Dierk Schittkowski, am Donnerstag.

Er ermunterte Bürgerinnen und Bürger, sich im Zweifel mit Fragen und Hinweisen per Mail, telefonisch oder anonym an den Verfassungsschutz zu wenden. Er gehe dabei ausdrücklich nicht um Bespitzelung oder Denunzieren, betonte Schittkowski. In Bremen seien rund 80 gewaltorientierte Rechtsextremisten bekannt. Große Sorge bereiteten diejenigen, die noch unbekannt seien, sich aber radikalisiert hätten. Mitarbeiter des Verfassungsschutzes könnten als Ratgeber und kundige Sachverständige fungieren, um auffällige Verhaltensweisen oder Äußerungen von Personen besser einzuordnen.