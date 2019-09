Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Friedrichshain haben Unbekannte am Samstag zwei leerstehende Industriegebäude besetzt. Das Gebäude in der Landsberger Allee 54 wurde am Abend geräumt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zuvor hatte er von einer "Herausforderung" gesprochen. Drei Aktivisten hätten das Gebäude einer ehemaligen Brauerei mit Kletterausrüstung erklommen, erklärte er.

Der Einsatz an dem anderen Gebäude in der Frankfurter Allee 187 lief am frühen Sonntagmorgen noch, wie die Polizei mitteilt. Um das Gebäude herum hätten sich zu zwei Kundgebungen rund 130 Teilnehmer versammelt, die sich mit den Hausbesetzern solidarisch erklärten. Die Polizei war jeweils mit einem Großaufgebot angerückt.