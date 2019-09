Türkischstämmiger Bundeswehrsoldat in Berlin angegriffen

Berlin (dpa/bb) - Ein türkischstämmiger Bundeswehrsoldat ist in Berlin von zwei Männern ausländerfeindlich angegriffen worden. Der 25-jährige Obergefreite war in seiner Uniform am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Saalestraße nahe der Sonnenallee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er bemerkte demnach zwei Männer, die ihm folgten. Sie hätten sich genähert und unvermittelt auf ihn eingeschlagen und -getreten. Einer der Angreifer habe ihn beschimpft und gerufen, nur Deutsche dürften die Uniform eines Soldaten tragen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 25-Jährige erlitt eine Beinverletzung. Alarmierte Polizisten konnten die Täter nicht finden. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.