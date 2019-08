Berlin (dpa/bb) - Angesichts der Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln will Berlins Innensenator Andreas Geisel erneut die Übernahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt anregen. "Wir machen jetzt einen neuen Vorstoß, auch vor dem Hintergrund des Mordes an Regierungspräsident Walter Lübcke in Hessen", sagte der SPD-Politiker der "Berliner Zeitung" (Mittwoch). Auf eine frühere Bitte der Innenverwaltung, die Taten als Terror einzustufen und die Ermittlungen zu übernehmen, sei die Reaktion "zurückhaltend" gewesen, so Geisel weiter.